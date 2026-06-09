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Ankara'da Dijital Farkındalık Paneli

Ankara'da Dijital Farkındalık Paneli
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BTİDER ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Şehit Cengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen panelde yapay zeka, dijital güvenlik, etik, siber zorbalık ve medya okuryazarlığı ele alındı.

"Dijital Farkındalık ve Etik Rehberi Experience AI Paneli" Ankara'da gerçekleştirildi.

Şehit Cengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programa, farklı branşlardan öğretmenler ve akademisyenler katıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) yürütücülüğünde ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü, BTİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Sorgun üstlendi.

Panelde TÜBİTAK Yapay Zeka Grubu Koordinatörü Dr. Fatih Sinan Esen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın ve Yayın Daire Başkanı Dr. Zeynep Zelan, Duyarlı Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Altuğ ile TRT Haber Dijital Yayınlar Koordinatör Yardımcısı Ogün Öcek konuşmacı olarak yer aldı.

Programda, yapay zekanın eğitim ve toplum üzerindeki etkileri, dijital güvenlik, etik kullanım ilkeleri, çocukların dijital mahremiyeti, siber zorbalıkla mücadele, medya okuryazarlığı ve dijital farkındalık konuları ele alındı.

Panelde ayrıca çocukların ve gençlerin dijital dünyada güvenli, bilinçli ve sorumlu bireyler olarak yetişmelerine yönelik güncel yaklaşımlar katılımcılarla paylaşıldı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
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