Başkentte, Çanakkale şehitlerini anma etkinlikleri düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekiler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Vali Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Şahin, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü kutlamak ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi anmak üzere huzurundayız. Kahraman Mehmetçik'in, Çanakkale'de önderliğinizde yazdığı destanın 107. yıl dönümünü milletçe büyük bir coşkuyla idrak ediyoruz. Mehmetçik'in vatan ve millet sevgisinin eşsiz bir timsali olan bu zafer, sadece geçmişimizin aziz bir hatırası değil geleceğe yürüyüşümüzün de en güçlü ilham kaynaklarından biri olmuştur.

Bugün bizlere düşen görev, birlik ve beraberliğimizi korumak, milli değerlerimize sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmak, bizden sonraki nesillere emanet etmektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu uğurda her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Şahsınızda, tüm gazilerimizi ve vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Cebeci Askeri Şehitliği'nde tören

Cebeci Askeri Şehitliği'nde de tören düzenlendi. Törende, şehitliğe çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında Mamak İlçe Müftüsü Celil Karaca dua etti.

Personel Binbaşı Mehmet Can Yavaş'ın konuşmasının ardından Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, şeref defterini imzaladı. Dölek, deftere şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimiz, Türk tarihinin dönüm noktalarından olan ve bağımsızlık savaşımızın temellerinin atıldığı Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde siz aziz şehitlerimize en derin minnet, şükran ve tazim hislerimizi bir kez daha sunmak için huzurunuza geldik. Sizler bu cennet vatanın her karış toprağı için hayatınızı hiçe saydınız.

Yazdığınız eşsiz kahramanlık destanıyla, birlik ve beraberliğimize kasteden her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede, sarsılmaz inancımıza ve tükenmez gücümüze ilham kaynağı oldunuz. Sizlerden aldığımız güç ve azimle Türk bayrağı ebediyen özgürce dalgalanacak, siz aziz şehitlerimizin manevi hatırası daima en yüksek iftiharla yad edilecektir. Emanetinizi sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacağız. Uğruna şehit olduğunuz, ebedi istirahatgahınız olan vatan topraklarında rahat uyuyunuz. Ruhunuz şad olsun."

Heyet, daha sonra kabirleri ziyaret ederek, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.