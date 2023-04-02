Başkentte boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Özevler Mahallesi 946. Cadde'deki ikametine gelen H.Ö, boşanma aşamasında olduğu eşi G.Ö. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö, eşi G.Ö'yü bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan G.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.