Başkentte binada çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Haberler

Ankara'nın Mamak ilçesinde binada çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Balkiraz Mahallesi Mamak Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi de kurtarıldı.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.