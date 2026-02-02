Haberler

Başkentte Berat Kandili dualarla idrak edildi

Güncelleme:
Beştepe Millet Camisi ve Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla çeşitli programlar yapıldı. Programlar Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve dualar ile gerçekleştirildi.

Başkentte Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Kandil dolayısıyla Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde de cemaatin yoğun katılımıyla kandil programı düzenlendi ve dualar edildi.

Cami avlusunda, Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğünce cemaate salep ve simit ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
