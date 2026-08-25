Plakasını Kapatıp Drift Atana 281 Bin Lira Ceza
Ankara Çevre Yolu'nda plakasını kapatarak drift atan sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası yakalandı. Sürücüye 281 bin lira para cezası ve 60 gün ehliyet el koyma uygulandı, aracı 30 gün trafikten menedildi. Şüpheli hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
Başkentte aracının plakasını kapatarak drift atan sürücüye 281 bin lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Çevre Yolu'nda bir sürücü aracının plakasını kapatarak drift attı.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün Ş.B.G. olduğunu belirledi.
Ekiplerce sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan şüpheliye 281 bin lira idari para cezası verildi ve aracı trafikten 30 gün menedildi.
Şüpheli hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA