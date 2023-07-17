Başkentte 4 katlı binada yangın

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 4 katlı bir binanın teras katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede çatıya sıçradı ve paniğe neden oldu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ölü veya yaralı olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.