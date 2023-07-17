Başkentte 4 katlı binada yangın
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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 4 katlı bir binanın teras katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede çatıya sıçradı ve paniğe neden oldu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ölü veya yaralı olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.
Başkentte 4 katlı binada yangın
ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 4 katlı binanın teras katında yangın çıktı.
Elmadağ'da 4 katlı binanın teras katında yangın çıktı. Kısa süre sonra çatıya sıçrayan alevler paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda ölü veya yaralı olmadığı öğrenilirken binada maddi hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Sarıbıyık - Güncel