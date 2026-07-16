Haberler

15 Temmuz Şehitleri İçin Sabah Namazı Buluşması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hacı Bayram Veli Camisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen "sabah namazı" buluşmasında, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen "sabah namazı" buluşmasında, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla Hacı Bayram Veli Camisi'nde "sabah namazı" buluşması düzenlendi.

Programda 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

Namazdan sonra ise dualar edildi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı

Ahbap soruşturmasında Haluk Levent hakkındaki karar verildi
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı

Elindekini AK Partili isme fırlattı

Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti

Milli futbolcudan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

Erdoğan'ın duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı

Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! İşte 'Haluk'a borç verdim' dediği rakam

Haluk'u satan satana! Bir darbe de gözaltındaki Ece'den geldi

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli