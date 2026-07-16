15 Temmuz Şehitleri İçin Sabah Namazı Buluşması
Hacı Bayram Veli Camisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen "sabah namazı" buluşmasında, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.
Hacı Bayram Veli Camisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen "sabah namazı" buluşmasında, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla Hacı Bayram Veli Camisi'nde "sabah namazı" buluşması düzenlendi.
Programda 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.
Namazdan sonra ise dualar edildi.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu