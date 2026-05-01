Başkentte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Ankara'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendika, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kutlandı.

DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar, sivil toplum örgütleri ve bazı siyasi parti üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplandı.

Buradan "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart ve çeşitli talepleri içeren dövizlerle yürüyen grup, Kazım Karabekir Caddesi'nden kutlamanın yapıldığı Anadolu Meydanı'na ulaştı.

Grupta, ücretlerini alamadıkları için başlattıkları eylemin ardından haklarını alan Doruk Madencilik işçileri de yer aldı.

Eğitim-Sen Çok Sesli Korosu'nun konseriyle başlayan programda, DİSK ve KESK temsilcileri katılımcılara hitap etti.

Kutlamaya bazı milletvekilleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile öğrenciler de katıldı.