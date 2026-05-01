Haberler

Başkentte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendika, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kutlandı.

DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar, sivil toplum örgütleri ve bazı siyasi parti üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplandı.

Buradan "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart ve çeşitli talepleri içeren dövizlerle yürüyen grup, Kazım Karabekir Caddesi'nden kutlamanın yapıldığı Anadolu Meydanı'na ulaştı.

Grupta, ücretlerini alamadıkları için başlattıkları eylemin ardından haklarını alan Doruk Madencilik işçileri de yer aldı.

Eğitim-Sen Çok Sesli Korosu'nun konseriyle başlayan programda, DİSK ve KESK temsilcileri katılımcılara hitap etti.

Kutlamaya bazı milletvekilleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

