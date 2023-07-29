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Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Elmadağ ve Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre, Ankara-Samsun karayolu Elmadağ ilçesi mevkiinde bir minibüs ile otomobil kaza yaptı. İlk belirlemelere 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Elmadağ ve Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Sarıbıyık - Güncel

Elmadağ Ankara Güncel Haberler

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