Başkent'te bazı otobüs güzergahlarında değişiklik

EGO Genel Müdürlüğü, Başkent'te bazı otobüs güzergahlarında değişikliğe gidildiğini bildirdi.

EGO'dan yapılan açıklamada, Araplar ve Derbent Mahallelerinden, Ayyıldız, Zirve, Palmiye Konutları, Mamak Devlet Hastanesi ve Köyyolu Köprüsüne ulaşımın sağlanması amacıyla Araplar Esenkent Konutlarından verilen 366 Araplar Esenkent Konutları-Üreğil Banliyö Tren İstasyonu hattının güzergahının yeniden planlandığı belirtildi.

Yeni güzergahın 14 Nisan itibarıyla hizmete gireceği kaydedilen açıklamada, güzergaha ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"366 Araplar Esenkent Konutları-Üreğil Banliyö Tren İstasyonu: Araplar Esenkent Konutları, 1339/6. Sokak, 1340. Cadde, Araplar Caddesi, 1325. Cadde, 1324. Cadde, 1278. Cadde, Kayaş Caddesi, 1157. Sokak, Kayaş Caddesi, Doğukent Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı, Yeşilbayır Kavşaktan U döner, 19 Mayıs Bulvarı, Doğukent Caddesi, Kayaş Caddesi, 1157. Sokak, Kayaş Caddesi, 1278. Cadde, 1324. Cadde, 1325. Cadde, Araplar Caddesi, 1340. Cadde, 1339/6. Sokak, Araplar Esenkent Konutları."

Ege Hareket Noktasının dahil edildiği 358 Akşemsettin-Durali Alıç-Boğaziçi-Bağderesi Banliyö Tren İstasyonu hattının güzergahı da yeniden planlandı. Yeni hattın bilgileri şu şekilde:

"358 Akşemsettin-Durali Alıç-Boğaziçi-Bağderesi Banliyö Tren İstasyonu: Ege Hareket Noktası, Nata Vega AVM, 2309. Cadde, Natoyolu Caddesi, Doğukent Caddesi, 1093. Sokak, 1081. Sokak, 1068. Sokak, 1080. Cadde, 928. Cadde, 922. Cadde, 980. Sokak, 976. Sokak, 970. Cadde, 952. Sokak, Şehit Hakan Yorulmaz Caddesi, Neşet Ertaş Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı, 1259. Sokak, 616. Cadde, 19 Mayıs Bulvarı, Neşet Ertaş Caddesi, Şehit Hakan Yorulmaz Caddesi, 952. Sokak, 970. Cadde, 976. Sokak, 980. Sokak, 928. Cadde, 1080. Cadde, 1068. Sokak, 1081. Sokak, 1093. Sokak, Doğukent Caddesi, Natoyolu Caddesi, 2309. Cadde, Nata Vega AVM, Ege Hareket Noktası."

Hatların servis saatleri, hizmete başlayacağı tarihten itibaren EGO'nun internet sitesi ve "EGO CEPTE" uygulamasından yayımlanacak.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
