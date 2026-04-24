Başkent Tahran'da bir otoyolda toprak kayması meydana geldi

İran'da başkent Tahran ile Perdis kenti arasında bulunan otoyolda toprak kayması meydana geldi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Tahran'daki bir otoyolda toprak kayması oluştu.

Toprak kayması sonucu Tahran-Perdis otoyolu kapanırken, bazı araçların toprak altında kaldığı ve bu nedenle kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.