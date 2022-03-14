Sakarya Büyükşehir Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesinin mart ayı olağan meclis toplantısı, Ekrem Yüce başkanlığında gerçekleştirildi.

Sosyal Gelişim Merkezi'nde yapılan toplantıda, 40 gündem maddesi karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Başkan Ekrem Yüce, tarımsal üretim projeleriyle Sakarya'nın kazandığı ivmeyi anlattı.

Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Damızlık Manda Yetiştiriciliği Tesisi, İstiridye Mantarı Üretim Tesisi, Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) projelerine işaret eden Yüce, "Tarımla gelişen, büyüyen Sakarya'yı, geleceğin Türkiye'sine hazırlıyoruz. Seracılık merkezi, damızlık hayvan tesisi, üretim alanları ve kenevirle Sakarya'nın tarımsal üretimine farklı soluk kazandıracağız." ifadesini kullandı.

Kadın istihdamı için kurulan Hanımeli Pazarları'ndaki çalışmaları anlatan Yüce, çilek, safran, mantar, kenevir ve kozmetik ürünleri ile bal, süt ve "sıfır atık" sloganıyla atıklardan yapılan aksesuar üretimleriyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.