Talas Belediye Başkanı Yalçın, yapımı devam eden projeleri inceledi

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede yapımı devam eden projeleri inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yalçın, ilk olarak mahalledeki Şehit Yüksel Turgut Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Burada okul yöneticileri ve öğrencilerle bir araya gelen Yalçın, daha sonra mahallenin Malatya yolu bağlantısını sağlayan yoldaki genişletme, dolgu ve kot çalışmalarını inceledi.

Başkan Yalçın ziyaretlerine kırsal mahallelerde çalışan mevsimlik işçilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan "Tarım Anneleri Ev'leniyor" projesini inceleyerek devam etti.

Başkan Yalçın, proje ile ilgili "Başta anneler olmak üzere zor şartlarda barınmak zorunda kalan ailelerin yüklerini hafifletmiş olacağız. Bu proje ile ayrıca tarım işçilerinin daha sağlıklı ve yaşanabilir bir ortamda kalmalarını sağlayarak ülke çapında örnek bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca bölgedeki yaptığımız yol genişletme, dolgu ve kot giderme çalışmalarıyla Alaybeyli ve Çevlik mahallelerimizin giriş yolları daha güvenli ve konforlu hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile gerçekleştirilen 1 milyon 500 bin lira bedelli projede yer alacak 30 yaşam konteynerinde, eğitim ve çamaşır yıkama alanı, çocuk oyun alanı, buzdolabı, set üstü ocak, tuvalet ve duş gibi temel ihtiyaçlar yer alacak.