Başkan: Türkiye'de lojistik mastır plan yapan ilk belediye Kocaeli Büyükşehir

MARMARA, BALIKESİR (Bültenler) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Lojistik Derneği (LODER) işbirliği ile düzenlenen 11. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi'ne katıldı. KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Karamürsel Kaymakamı Osman Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kocaeli Üniversitesi akademisyenlerinin ve öğrencilerinin katıldığı kongrede söz alan Başkan Büyükakın, kongrede sadece lojistiğin konuşulmadığını, birbiriyle yakından alakalı birçok önemli konudan bahsedildiğini belirtti.

"GELECEĞİ DOĞRU TAHMİN EDİP DOĞRU ADIMLAR ATMALI"

Başkan Büyükakın, lojistik planlama yaparken sektörün ve üretimin nereye gittiğine, tarım, hayvancılık ve sanayinin nereye yol aldığına, bu manada lojistik ihtiyaçların nasıl şekillendiğine bakmak gerektiğine vurgu yaparak, "Lojistik planlama, sürekli düşünmek gereken, geleceği görmeniz gereken bir alan. Lojistik alanda geleceği doğru tahmin edip, doğru adımlar atmalı" diye konuştu.

"BELEDİYE OLARAK İLK KEZ LOJİSTİK MASTIR PLAN YAPTIK"

Kocaeli'nde günlük 200 bin birim kamyonun hareket ettiğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Bunu buradan gururla söyleyeyim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, lojistik mastır planını ilk yapan belediye biziz. Bizden önce lojistik plan yapan yok. Bizden önce ulaşım mastır planı yapan var. Bir iki tane küçük ulaşım mastır planı çalışmaları vardı. Kısa sürede biz de tamamladık. Ama lojistik mastır plan yapılması gerektiğini gördüğümüzde Türkiye'de bir belediye olarak ilk kez lojistik mastır planını yaptık. Ama lojistik mastır plan yapmış olmak o işin bittiği anlamına gelmiyor. Sürekli yenilemek, güncel tutmak gerekiyor'' bilgisini verdi.

"BU KENTTE BİR LOJİSTİK KÖY YAPILMASI GEREKİYOR"

Kocaeli'nin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesinin lojistik köy yapılması olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın, şunları söyledi: "Gemilerden raylı sistemlere aktarılan, limanların kapasitesini artıran, gümrükleme alanına hızla ulaşılan, orada gümrükleme işlemlerinin yapıldığı, depoların, büyük market zincirlerinin depolarının olduğu, oradan da diğer hatlara uzanan Kuzey Marmara Otoyoluna yakın bir noktada, liman elleçleme kapasitesini artıran bir noktada lojistik köy yapılması gerektiği fikrini Ulaştırma Bakanımızla paylaştık. Bu çalışmalara Ulaştırma Bakanlığının uzmanlarıyla bir taraftan yürütülüyor. 100 hektarın üzerinde bu kentte bir lojistik köy yapılması gerekiyor." Konuşmaların ardından KOÜ Rektörü Hülagü tarafından Başkan Büyükakın'a plaket takdim edildi.

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