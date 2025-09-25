Başkan Tugay'a Çöp Protestosu

BAŞKAN TUGAY'A PROTESTO

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de çalışan işçilerin iş bırakmasından sonra cadde ve sokaklarda oluşan çöp yığınlarına vatandaşların tepkisinin üzerine Büyükşehir Belediyesi ekiplerine toplatmasının ardından Karşıyaka Belediye binasına geçti. Tugay burada ilçedeki çöplerle ilgili Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile toplantı yaptı. Toplantı çıkışında binanın önünde bir araya gelen sendikalı işçiler, çöpleri Büyükşehir Belediyesi ekiplerine toplatan Başkan Tugay'a tepki gösterdi.

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,