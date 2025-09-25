Haberler

Başkan Tugay'a Çöp Protestosu

Başkan Tugay'a Çöp Protestosu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, işçiler tarafından gerçekleştirilen iş bıraktı sonrası yüzlerce çöp yığınlarının toplanması üzerine protesto edildi.

BAŞKAN TUGAY'A PROTESTO

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de çalışan işçilerin iş bırakmasından sonra cadde ve sokaklarda oluşan çöp yığınlarına vatandaşların tepkisinin üzerine Büyükşehir Belediyesi ekiplerine toplatmasının ardından Karşıyaka Belediye binasına geçti. Tugay burada ilçedeki çöplerle ilgili Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile toplantı yaptı. Toplantı çıkışında binanın önünde bir araya gelen sendikalı işçiler, çöpleri Büyükşehir Belediyesi ekiplerine toplatan Başkan Tugay'a tepki gösterdi.

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, hedef tahtasına koyduğu ülkenin başkentini vurdu
Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı

Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 yaşında kulüp başkanı oldu

Ömrünün baharında kulüp başkanı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.