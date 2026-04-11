Haberler

ABD'li Kongre üyesinden İran açıklamaları için Trump'a "bilişsel değerlendirme" çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusundaki açıklamalarının "endişe verici" olduğunu belirterek, Trump'a kapsamlı bir bilişsel test yapılması için resmi talepte bulundu.

Raskin, Beyaz Saray Doktoru Sean Barbabella'ya gönderdiği mektupta, "Ülkemizin savaş halinde olduğu bir dönemde, özellikle de savaş Kongrenin ilanı veya onayı olmaksızın Başkan tarafından başlatılmışsa, Amerikan halkı, Başkomutanın temel görevlerini yerine getirebilecek bilişsel kapasiteye sahip olduğuna güvenebilmelidir." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın İran savaşı hakkındaki açıklamalarını "endişe verici" olarak nitelendiren Raskin, Barbabella'ya Trump'a bilişsel tetkiklerin yapılması, sonuçların alınması ve Kongreye detaylı raporun sunulması için 24 Nisan'a kadar süre verdi.

ABD'de bazı Demokratlar Trump'ın görevinden azledilmesi ya da Anayasa'nın 25. maddesi kapsamında "göreve elverişli olmadığının" tespit edilerek, görevinden alınması için çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor

İçişleri Bakanlığı uyardı; bu kez çok şiddetli geliyor

Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

Belediye vakfında kurbanlık bağışlarıyla kurban kesmemişler
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti

Bagajdan eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor

İçişleri Bakanlığı uyardı; bu kez çok şiddetli geliyor

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
Sinem Ünsal, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

İfade veren Uzak Şehir’in yıldızı hakkında karar açıklandı