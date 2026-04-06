Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen AA'nın 106. yılını kutladı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mehmet Sekmen, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, AA'nın milletin ve hakikatin gür sesi olduğunu belirtti.

Sekmen, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelesinin en çetin günlerinde, milletimizin haklı davasını dünyaya duyurmak için kurulan bu köklü çınar, aradan geçen 106 yıla rağmen ilk günkü ruh ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Tarafsız, ilkeli ve güvenilir haberciliğiyle yalnızca bir ajans değil, aynı zamanda milletimizin vicdanı, hafızası ve sesi olmayı başaran Anadolu Ajansının bu anlamlı yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, bugün bu emaneti büyük bir özveriyle taşıyan Anadolu Ajansı ailesine çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum."