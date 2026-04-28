Başkan Şahin "Yetenek Kaşifi" programının veli bilgilendirme toplantısına katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Şehrim Okulum" projesi bünyesindeki "Yetenek Kaşifi" programının veli bilgilendirme toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında yürütülen "Şehrim Okulum" projesinde pilot il olarak seçilen kentte, "Yetenek Kaşifi" programı için Nihan Suzan Sipahi Anaokulu'nda veli bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, program içeriği, spor ve eğitim altyapıları ilgili detaylar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocuk ve gençler için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Şahin, "İstikametimiz iyi belirlersek, birbirimiz ile safları sıklaştırırsak, birbirimizi çok iyi anlarsak, hedefimizi koyarsak, rüzgar nereden gelirse gelsin, hedefe doğru hızla gideceğiz. Tesislerimiz artık olgunlaştı. Hem sayısal itibariyle hem de nitelik ve nicelik itibariyle. Evlatlarımız çok kıymetli. Bir annenin, bir babanın çocuğa vereceği en güzel şey onu iyi yetiştirmek. Çocuk kendi yeteneğine göre keşfedildiğini gördüğü zaman gözünün içi gülüyor, yaptığı işten mutlu oluyor. Günün sonunda evde huzur oluyor. Bu çocukları kendi doğuştan getirdiği kabiliyetine göre bir yolculuğa çıkarmamız gerekiyor. Bu yolculukta da en az zararla gitmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal katıldı.

Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar
