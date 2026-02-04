Haberler

Başkan Palancıoğlu, toplu iş sözleşmesini işçilerle kutladı

Güncelleme:
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye ile Hizmet-İş Sendikası arasında yürütülen görüşmeler sonucunda imzalanan toplu iş sözleşmesini işçilerle kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, İnecik Tesisleri'nde çalışan Çevre Koruma, Veterinerlik, Sıfır Atık, Ulaşım ve Makine İkmal ile Mimarsinan Tesisleri'nde çalışan Temizlik, Ulaşım, Muhtarlık İşleri çalışanlarına tebrik ziyaretinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, sözleşme kapsamında ücret ve sosyal haklarda yapılan iyileştirmelerin hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyemiz ve Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi hayırlı, uğurlu olsun. Allah ailenizle birlikte bereketle yaşamayı nasip etsin. Başkan Yardımcılarım, birim müdürlerim yürüttüğümüz bu sürece emek verdiler. İşimizi en iyi şekilde yapmamız lazım. Allah, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hizmet eden büyüklerimizin önünü açsın. Melikgazi Belediyemiz Türkiye'nin en güzel belediyelerinden bir tanesi. Borcu olmayan bir belediyeyiz. Göreve geldiğim günden beri hiç kredi çekmedik. Kentsel dönüşüm çalışmalarında çığır açıyoruz. Hizmet için yeni araçlar alıyoruz. Böylesine değerli hizmetler veren bir belediyeye emek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni iş sözleşmenizin sizlere ve ailelerinize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Haberler.com
