Başkan Palancıoğlu, Hayrat Camisi'nde incelemelerde bulundu

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve geleneksel mimarisiyle dikkat çeken Hayrat Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, camide incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, mimarisiyle bölgenin çehresini de güzelleştirecek caminin yakında ibadete açılacağını ifade etti.

Camide emeği geçenlere teşekkür eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Selçuklu Mahallemize 170 kişilik çok güzel bir camiyi kazandırdık. Hakikaten hem manzarası ile hem mimarisiyle harika bir cami oldu. Bu camimiz Selçuklu Mahallemizde büyük bir ihtiyacı karşılayacak. 100 kişilik avludaki alan aynı zamanda bir sosyal alan olarak da kullanılabilir. Vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği güzel bir cami oldu. İbadethaneler bizler için son derece önemli mekanlarıdır. Vatandaşlarımızın bir araya geldiği güzel mekanlardır. Vatandaşlarımız burayı yıllarca kullanacaklar. Hayrat Camimiz hayırlı ve uğurlu olsun."