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Başkan Ömer Özalp, Engelliler Haftası'nda Dernek Ziyareti Gerçekleştirdi

Başkan Ömer Özalp, Engelliler Haftası'nda Dernek Ziyareti Gerçekleştirdi
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Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, Engelliler Haftası nedeniyle Taşova Engelliler Derneği'ni ziyaret etti. Engelli vatandaşların sosyal yaşama katılımını önemseyen Başkan Özalp, yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmaların süreceğini belirtti.

Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, Engelliler Haftası dolayısıyla, Taşova Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydın'ı ziyaret etti.

Engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Özalp,

"Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak içinde çalışmalarımız devam etmektedir, engelli vatandaşlar için imkanlar dahilinde her türlü fedakarlığı yerine getirmeye hazırız. Herkese sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu bir hayat diliyorum. Engellilerimizi sosyal hayatın içine daha fazla kattığımız zaman, hem onlar hem de aileleri mutlu oluyor" diye konuştu

Engelliler Derneği Başkanı Aydın ise ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getirerek, Özlap'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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