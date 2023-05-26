Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Başkan Kılınç'tan ASKİM personeline ziyaret

Başkan Kılınç'tan ASKİM personeline ziyaret

Güncel Haberler

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünde görev yapan ekip arkadaşlarını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Son olarak Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) personelleriyle bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kılınç, Adıyaman'ı eski güzel günlerine kavuşturmak için gayretle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünde görev yapan ekip arkadaşlarını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Son olarak Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) personelleriyle bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kılınç, Adıyaman'ı eski güzel günlerine kavuşturmak için gayretle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

ASKİM Müdürü Şevket Baybatmaz'ın da hazır bulunduğu ziyaretteki konuşmasının devamında özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Kılınç, el birliğiyle Adıyaman'ı eski canlı haline dönüştüreceklerini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman Belediyesi Süleyman Kılınç Adıyaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title