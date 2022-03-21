Başkan Kayalar: "Hayali gerçekleştirmek bize nasip oldu"

Menderes Belediyesi ve Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı ortaklığında Barbaros Mahallesi'ne yapılacak Menderes Merkez Cemevi'nin proje tanıtım toplantısı gerçekleşti.

"Yıllarca birçok sözler verildi, gerçekleştirmek bize nasip oldu"

Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Bugün benim için ayrı değeri olan gurur verici bir gün. Menderes'imizdeki alevi canlarımızın 20 yıllık hasreti nihayet sona eriyor. Bu çorbada az da olsa tuzumuz olduysa ne mutlu bize." dedi.

Başkan Kayalar, Menderes'e yıllarca Cemevi yapılacağının sözlerinin verildiğinin de altını çizerek, "Yıllarca birçok sözler verildi. Ancak bu hayali gerçekleştirmek bize nasip oldu." diye konuştu.

"İlçemizin 20 yıllık Cemevi hasreti sona eriyor"

Projede emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür eden Başkan Kayalar, sözlerini şöyle noktaladı:

"Çok yakında ilçemizin 20 yıllık "Cem evi " hasreti sona eriyor. Canlarımız burada hem ibadetlerini yapabilecek, hem de sosyal faaliyetlerini, toplantılarını, kurslarını burada gerçekleştirebilecekler. Bu kapsamda projede emeği geçen ve destek veren herkese tek tek teşekkür etmek istiyorum."

AKD Genel Başkanı'ndan Başkan Kayalar'a teşekkür

Alevi Kültür Dernekleri (AKD) Genel Başkanı İsmet Kurt da, Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"20 yıllık bir geçmiş, Hızır ayında kurulup, Hızır ayında tahsis, Nevruz'a bir gün kala yakılan bir ateş… Bu ateşi kim yaktıysa, odununu, dalını kim getirdiyse, gönlünü kim koyduysa, emeğini kim sunduysa hepsine aşkı niyaz ediyorum."

AKD Menderes Şubesi Başkanı Vedat Ad ise, "Alevi Kültür Derneklerinde belki de ilk defa böyle bir proje tanıtım toplantısı yapıldı. Mutluluğumuzu halkla paylaşmak istedik." ifadelerini kullandı.

AKD Menderes Şube Başkanı Ad, Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a, sözünde durduğu ve projenin tanıtım toplantısını gerçekleştirdiği için teşekkür etti.

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