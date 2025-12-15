Haberler

Başkan Büyükkılıç, Talas'ta altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi

Başkan Büyükkılıç, Talas'ta altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) tarafından tamamlanan enerji altyapı güçlendirme çalışmaları ile sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) tarafından tamamlanan enerji altyapı güçlendirme çalışmaları ile sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Talas ilçesi Şehit Komandolar Caddesi'nde tamamlanan çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ilin her noktasında koordinasyon içinde, hızlı ve kaliteli hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

Belediyenin altyapı ve üstyapı yatırımlarında vatandaş konforunu önceleyen anlayışla hareket ettiğini belirten Büyükkılıç, tüm ilçelerde hizmetlerin aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

Enerji altyapısının güçlü ve güvenli hale getirilmesi amacıyla KCETAŞ ekiplerince yürütülen kablo geçiş ve yama çalışmalarının ardından Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek, yol vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor

Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
title