Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarını inceledi

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 4,19 milyar liralık 2. etap Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarını denetledi ve yetkililerden bilgi aldı. Projede yatay mimari anlayışıyla 10 katı geçmeyecek yapıların tasarlandığı belirtildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, 4,19 milyar liralık 2'nci etabında yürütülen çalışmaları denetleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Büyükkılıç'ın teknik inceleme programına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve yüklenici firma temsilcileri de katıldı.

Başkan Büyükkılıç, projede yatay mimari anlayışının benimsendiğini ve yapıların 10 katı geçmeyecek şekilde tasarlandığını belirtti.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
