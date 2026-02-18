Başkan Büyükkılıç, KASKİ personeliyle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü personelleriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, KASKİ'nin hizmet binasında çalışmaları inceleyerek personelle öğle yemeğinde buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, misafirperverliklerinden dolayı personele teşekkür ederek, tüm KASKİ çalışanlarının ramazanını tebrik etti.

Personele yemek dağıtan Büyükkılıç, "KASKİ'mizin siz kıymetli kardeşlerimiz marifetiyle şehrimizin altyapısına yapmış olduğu anlamlı, önemli, geleceğe dönük gayretli çalışmalarınızdan dolayı da her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da katıldı.