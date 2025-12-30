Haberler

Başkan Büyükkılıç, afet toplantısına katıldı

Güncelleme:
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi"nde Park Bahçeler Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, afet anlarında vatandaşların güvenli barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik mevcut alanlar, altyapı imkanları ve kurumlararası koordinasyon ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri'nin afetlere karşı dirençli bir şehir olması adına tüm birimlerle eşgüdüm içinde çalıştıklarını ve şehri daha dirençli ve afetlere hazırlıklı hale getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

İşbirliğiyle yürütülecek çalışmalar kapsamında, afet anlarında hızlı müdahale ve etkin koordinasyonun sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
