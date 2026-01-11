Haberler

Sivas Belediye Başkanı Uzun gazetecilerle bir araya geldi

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gazetecilerin kamu görevindeki önemine vurgu yaptı.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, düzenlenen programda gazetecilerle bir araya geldi.

Uzun, programda yaptığı konuşmada, kentte görev yapan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Gazeteciliğin önemli bir kamu görevi olduğunu vurgulayan Uzun, basın mensuplarının halka doğru ve tarafsız haber ulaştırmak için özveriyle çalıştığını belirtti.

Gazetecilerle koordineli bir şekilde çalışmalar yürütteklerini ifade eden Uzun, belediye hizmetleri başta olmak üzere gündeme dair soruları da yanıtladı.

