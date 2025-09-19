Başkale'de İlköğretim Haftası Kutlandı
Van'ın Başkale ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan etkinlikte, günün anlamı üzerine konuşmalar yapıldı.
Van'ın Başkale ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında program düzenlendi.
Çarşı merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.
Programa, Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, 6. Hudut Tugay Komutan Vekili Piyade Albay İsmail Kavas, Belediye Başkan Vekilli Cevat Özer, Cumhuriyet Savcısı Mert Aşkaroğlu, İlçe Jandarma Komutanı jandarma Binbaşı Onur Koçak ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Özdemir katıldı.
Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel