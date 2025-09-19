Haberler

Başkale'de İlköğretim Haftası Kutlandı

Van'ın Başkale ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan etkinlikte, günün anlamı üzerine konuşmalar yapıldı.

Programa, Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, 6. Hudut Tugay Komutan Vekili Piyade Albay İsmail Kavas, Belediye Başkan Vekilli Cevat Özer, Cumhuriyet Savcısı Mert Aşkaroğlu, İlçe Jandarma Komutanı jandarma Binbaşı Onur Koçak ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Özdemir katıldı.

Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel
