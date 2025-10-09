Başkale'de 47 Kilo Skunk Ele Geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda araziye gizlenmiş 47 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Başkale ilçesi Yeşilbulak Mahallesi mevkisine operasyon düzenledi. Ekiplerin narkotik köpeğiyle yaptığı aramada araziye gizlenmiş 47 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. 1 şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.