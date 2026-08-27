Başiskele'ye 24 Derslikli Yeni İlkokul

Başiskele Belediyesi tarafından "Eğitime Yüzde 100 Destek" kampanyası kapsamında 24 derslikli ilkokul yaptırılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, makam toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine, Vali İlhami Aktaş, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü ve İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın katıldı.

Barbaros Mahallesi'nde 4 bin 20 metrekarelik inşaat alanında 24 derslik ve 2 anasınıfını barındıracak ilkokulun protokolü, Aktaş, Özlü ve Aydın tarafından imzalandı.

Tören, Vali Aktaş'ın yatırımın kente ve eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulunmasının ardından fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

Kaynak: AA