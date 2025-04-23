Başını Boş Ata Çarpan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde yola aniden çıkan başıboş ata çarpan otomobildeki Resul Yeşilyurt (66) hayatını kaybetti, sürücü Sadık Aydoğdu (55) ise yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Çivril ilçesinden Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine giden Sadık Aydoğdu'nun (55) kullandığı 07 CAR 165 plakalı otomobil, yola aniden çıkan başıboş ata çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde otomobilde bulunan Resul Yeşilyurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Aydoğdu ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Yeşilyurt'un cenazesi ise otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sadık Aydoğdu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.