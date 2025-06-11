Başına Taş Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda ailesiyle yürüyüş yaparken başına düşen taş nedeniyle ağır yaralanan 3 yaşındaki Yamaç Çetin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kayadibi Mahallesi'ndeki Saklıkent Kanyonu'nda ailesiyle yürüyüş yaptığı sırada başına taş düşmesi sonucu yaralanan Yamaç Çetin, Fethiye'deki özel bir hastanede yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Çetin, yapılan müdahalelere rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay
Kayadibi Mahallesi'ndeki Saklıkent Kanyonu'nda ailesiyle yürüyüş yapan Yamaç Çetin'in başına 9 Haziran'da taş düşmüş, ağır yaralanan küçük çocuk hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel