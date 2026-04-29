Samsun'da İnşaatta Kaza: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde çalıştığı inşaatta başına demir plaka düşen Salih Koca (50) hayatını kaybetti.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde çalıştığı inşaatta başına demir plaka düşen Salih Koca (50) hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 3 işçi 'Taksirle öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Olay, 27 Nisan saat 13.30 sıralarında Kale Mahallesi'ndeki özel hastane inşaatında meydana geldi. Salih Koca, giriş kat asansör boşluğunda çalıştığı sırada, çatı katında bulunan demir plaka başına düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Koca, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sevk edildiği hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, çatı katında izolasyon işi yapan S.Y. (46), R.Y. (37) ve S.Y.'yi (25), 'Taksirle öldürme' suçlamasıyla gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
