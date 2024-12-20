Basın Konseyi'nden Suriye'deki Gazeteci Ölümleriyle İlgili Açıklama

(ANKARA) - Basın Konseyi, gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in Suriye'de öldürülmesiyle ilgili "İki gazetecinin ölüm nedenlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi ve kamuoyunun ivedilikle bilgilendirilmesi gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

Basın Konseyi, Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in Suriye'de öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle dendi:

"Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in Suriye'de gazetecilik görevlerini yerine getirirken öldürülmelerini üzüntü ile karşıladık. Ölüm sebeplerinin silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısı olduğu belirtilmektedir. İki gazetecinin ölüm nedenlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi ve kamuoyunun ivedilikle bilgilendirilmesi gerekmektedir. Basın Konseyi olarak konunun takipçisi olduğumuzu duyurmak isteriz."