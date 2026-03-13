Basın Konseyi: Gazetecilerin Silivri Duruşmalarında Rahat Çalışmaları Sağlanmalıdır

Basın Konseyi, İBB davasındaki duruşma koşullarının gazeteciler için zorlaştırılmasına karşı çıkarak, gazetecilerin rahat bir şekilde görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli imkanların sağlanması gerektiğini belirtti.

(İSTANBUL)"İBB Davası"nın 12 Mart 2026 Perşembe günkü oturumunda gazetecilerin basın bölümünden ayrılıp izleyiciler arasına geçmesinin istenmesi kararıyla ilgili Basın Konseyi de bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Açıklık ilkesi içinde gazetecilerin, duruşmaları en uygun yerden dinlemelerinin, sanıkları yüzlerinden izlemelerinin önemini hatırlatıyor, salonda halkın habere ulaşabilmeleri için yeni düzenlemenin yapılmasını bekliyoruz" denildi.

Basın Konseyi'nden yapılan "Gazetecilerin Silivri duruşmalarında rahat çalışmaları sağlanmalıdır" başlıklı açıklama şöyle:

"Son dönemde yaşanan tüm davalarda olduğu gibi, gazetecilerin İBB duruşmalarındaki çalışma koşullarının da dikkate alınmadığına tanıklık etmekteyiz."

"Gazetecilere imkanları sağlamak mahkemenin sorumluluğundadır"

Halka açık olan duruşmaları kamu adına izlemekle yükümlü gazetecilerin faaliyetlerinin kolaylıkla yerine getirilmesi beklenirken, Silivri deki duruşma salonundaki koşulların kısıtlanarak zorlanması ve gazetecilerin köşeye itilmeleri kabul edilemez. Oysa gazetecilere imkanları sağlamak mahkemenin sorumluluğundadır.

Avukatlar gibi, kamusal görev yapan gazetecilere bilgisayarlarını koyabilecekleri masaların sağlanması istenirken, kendilerinin kör noktaya alınması kararına itiraz eden gazetecilerin direnişleri üzerine duruşmalara ara verildi. İmamoğlu'na arada soru sorulmasını kabul etmeyen Mahkeme başkanının 'düzenin sağlanması'nı öne sürerek duruşmaları ertelemesinden sonra, yeni hafta başında öncelikle basın için gerekli düzenleme yapmasını bekliyoruz.

Açıklık ilkesi içinde gazetecilerin, duruşmaları en uygun yerden dinlemelerinin, sanıkları yüzlerinden izlemelerinin önemini hatırlatıyor, salonda halkın habere ulaşabilmeleri için yeni düzenlemenin yapılmasını bekliyoruz'

Kaynak: ANKA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

