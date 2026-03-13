İran Kürdistan Direniş Örgütü: Karargaha yapılan İHA saldırısında 2 kişi öldü

İran Kürdistan Direniş Örgütü (Sazman-i Habat), Başika'da bulunan karargahlarına insansız hava aracı ile yapılan saldırıda 2 mensubunun öldüğünü, 4'ünün de yaralandığını duyurdu.

İran'da faaliyet yürüten yönetim karşıtı Sazman-i Habat örgütü yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın Musul vilayetinin Başika nahiyesinde bulunan karargahlarına insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, kamikaze İHA ile yapılan saldırı sonrası 2 Sazman-i Habat mensubunun öldüğü, 4'ünün ise yaralandığı aktarıldı.

Diğer yandan, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (İKDP) Erbil'in Köysancak ilçesindeki Azadi Kampı'na da saldırı düzenlendiği bildirildi.

İKDP yetkililerinin yerel medyaya yaptığı açıklamaya göre, ailelerin kaldığı kampa 5 insansız hava aracı ve 2 füze ile saldırı düzenlendi.

İHA'ların kampa, füzelerin ise çöl alana düştüğü belirtilen açıklamada, saldırı sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, maddi hasar oluştuğu belirtildi.