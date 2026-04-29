Başhekim Sarıkulak'tan "kene" uyarısı

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Mümin Sarıkulak, yaz aylarının başlamasıyla birlikte kenelerin neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşları uyardı.

Sarıkulak, havaların ısınmasıyla piknik ve kırsal alan faaliyetlerinin arttığını belirterek, kene ısırmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin coğrafi yapısının kenelerin yaşamı için uygun olduğunu ifade eden Sarıkulak, hastalığın kene tutunmasıyla, kenelerin ezilmesi ya da enfekte hayvan ve insan vücut sıvılarına temasla bulaşabildiğini kaydetti.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar başta olmak üzere risk grubundakilerin tedbirli olması gerektiğini vurgulayan Sarıkulak, kırsal alanlara giden vatandaşların vücutlarını örten açık renkli kıyafetler tercih etmelerini ve pantolon paçalarını çorap içine almalarını önerdi.

Sarıkulak, kırsal alandan dönenlerin mutlaka üzerlerini kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, "Vücuda kene tutunması halinde kesinlikle müdahale edilmemeli, en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Demirci
