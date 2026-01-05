Haberler

Başçiftlik'te karla mücadele çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde merkezdeki karlar kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.

Başçiftlik ilçesinde geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı ilçe merkezinde 50 santimetrenin üzerine çıktı.

Karla mücadele çalışması başlatan Başçiftlik Belediyesi çözümü ilçe merkezindeki kar yığınlarını ilçe dışına taşımakta buldu.

Karla mücadelede ilçe merkezinde, yağan karlar yol, kaldırım ve boş alanlara doldurulmak üzere istiflendi. Kar yağışının kesilmesi ve havaların açmasıyla kar yığınlarını temizlik çalışmaları başlatıldı. Belediye iş makineleri ve kamyonlar kar temizlik çalışmalarına başladı.

İlçe merkezinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ındaki kar yığınları kamyonlar ile taşınmaya başlandı.

Kamyonlara doldurulan karlar ilçe merkezi dışında dere yataklarına dökülüyor. Çalışmaların bir hafta süreceği belirtiliyor.

