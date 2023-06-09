Başçiftlik ilçesindeki hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği

Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki hayvan pazarında Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki hayvan pazarında Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Hayvan pazarında küçükbaş kurbanlıklar 7 ila 9 bin, büyükbaş kurbanlıklar ise 60 ila 90 bin lira arasında alıcı buluyor.

Besicilik yapan Şenel Korkmaz, alıcılarla pazarlık yaparak satış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ciddi alıcı konuşmasından ve hareketlerinden belli oluyor. Satıcı arkadaşlarımıza hayırlı satışlar, bol kazançlar, alıcılarımıza da hayırlı Kurban Bayramı diliyoruz." dedi.