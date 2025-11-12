Haberler

Başbakan Sanchez: Emerit Kral'ın Franco'ya Övgüleri Acı Verici

Güncelleme:
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, emerit Kral Juan Carlos'un kitabında diktatör Franco'yu övmesini eleştirerek bunun çok acı verici olduğunu belirtti. Sanchez, toplu mezarlarda sevdiklerinin kalıntılarını arayan ailelerin bulunduğu bir ülkede bu tür yorumların kabul edilemeyeceğini vurguladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, emerit Kral Juan Carlos'un anılarını yazdığı kitabında diktatör Franco'yu övmesini "çok acı verici" bulduğunu söyledi.

Sanchez, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Halen yol kenarlarındaki toplu mezarlarda sevdiklerinin kalıntılarını arayan ailelerin olduğu bir ülkede, emerit Kral'ın, diktatör Franco'ya övgüler yağdırması benim için çok acı verici." dedi.

Muhalefetteki Podemos partisinin lideri Ione Belarra'nın İspanya'nın mevcut parlamenter monarşi sistemiyle ilgili bir referandum yapılmasını talep eden sorusuna cevap vermekten kaçınan Sanchez, Meclis'teki konuşmasında Juan Carlos'u eleştirmekle yetindi.

Belarra ise emerit Kral'ın "suçlu biri" olduğunu, İspanya'nın bu devirde monarşiyle yönetilmemesi gerektiğini savunarak, "Demokrasiyi herhangi bir kral getirmedi, sokaktaki halk getirdi." diye konuştu.

Emirit Kral Juan Carlos'un "Uzlaşma, anılar" başlıklı kitabı 5 Kasım'da Fransa'da kitabevlerinde satışa çıkmıştı.

Eski İspanya Kralı kitabında, diktatör Franco için "Ona çok büyük saygı duyuyordum, zekasını ve siyasi anlayışını takdir ediyordum. Hiç kimsenin onu önümde eleştirmesine izin vermiyordum. Hiçbir şey onu yok edemez, hatta istikrarsızlaştıramaz." görüşlerini aktarmıştı.

Parlamenter monarşiyle yönetilen İspanya'da 39 yıl (1975-2014) boyunca devlet başkanı olan ve diktatör Franco'nun ardından demokrasiye geçişin önünü açmasıyla bilinen 87 yaşındaki emerit Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da Kraliyet Ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini açıklamıştı.

Devlet bütçesinden aldığı yıllık maaş, yolsuzluk iddialarının ardından Haziran 2020'de kesilen Juan Carlos, İspanya'da hakkında açılan soruşturmaların ardından 3 Ağustos 2020'de ülkeyi terk etme kararı aldığını açıklamış ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti.

Hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili tüm soruşturmalardan aklanan Juan Carlos, zaman zaman İspanya'ya kısa ziyaretlerde bulunsa da, Abu Dabi'de yaşamaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
