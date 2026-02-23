Ankara'dan kısa kısa

Ankara'da düzenlenen yarışmalarda derece elde eden öğrenciler, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran'ı ziyaret etti.

İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda Ankara birincisi olan Bala Merkez Duatepe Ortaokulu öğrencisi Büşra Nur Gürbüz ile Ankara genelinde düzenlenen Floor Curling Turnuvası'nda derece elde eden Afşar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri belediyede ağırlandı.

İl ikinciliği elde eden lisenin kız takımı sporcuları Aslı Küçük, Asya Berra Güngör, Sevdiye Yurt ve Zeynep Küçük, il dördüncüsü olan erkek takımı sporcuları Süvari Er ve Osman Er ziyarete katıldı.

Ziyarette, öğrencilere Bala İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Uçar da eşlik etti.

Buran, eğitim ve spor alanında elde edilen başarıların ilçe adına gurur verici olduğunu belirterek, öğrencilerin her zaman yanında yer aldıklarını, gençlerin azim ve disiplinle daha büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade etti.

Akyurt Müftülüğünde genel teftiş gerçekleştirildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen genel teftiş programı kapsamında başkanlık müfettişleri Akyurt Müftülüğünü ziyaret etti.

Teftiş kapsamında başmüfettiş Mehmet Ungan, Mehmet Aydın ve Yasir Çavuşoğlu, Akyurt Müftüsü Adem Yıldız ile bir araya gelerek, ilçe müftülüğünde yürütülen çalışmaları inceledi.

Heyet, müftülük bünyesinde yürütülen projeler, eğitim faaliyetleri, gençlik çalışmaları ve din hizmetlerine ilişkin kapsamlı bilgi aldı.

Müftülük külliyesini de ziyaret eden müfettişler, burada yürütülen hizmetleri yerinde inceledi.

İlçe genelinde Kur'an kurslarını da gezen müfettişler, eğitim faaliyetlerini gözlemleyerek görevlilerden bilgi aldı.