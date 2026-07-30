Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’ne veda etti
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya deplasmanda 2-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.
(İSTANBUL) - Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya deplasmanda 2-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.
Turku kentindeki Veritas Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 18. dakikada Tuominen ve 47. dakikada Jephta attı.
Inter Turku'da J. Laine, 88. dakikada kırmızı kart gördü.
İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona ermişti.
Kaynak: ANKA