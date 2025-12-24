Başakşehir Living Lab 12. İnovasyon Yarışması'nda dereceye girenler ödüllendirildi

Başakşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Başakşehir Living Lab 12. İnovasyon Yarışması'nda dört farklı kategoride dereceye giren projelerin sahiplerine törenle ödülleri verildi.

Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması Sergi ve Ödül Töreni'nin açılışını insansı robot yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, törendeki konuşmasında, Başakşehir'de herkesin ihtiyacını vatandaşın ihtiyacı olarak kabul edip buna göre politika geliştiren bir yapı olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'te de görüldüğü üzere gençlerin memleketin ihtiyacına göre projeler geliştirdiğini belirten Gül, "Çocuklarımız kimi zaman terörle mücadelede şehit verdiğimiz askerlerimizin, polislerimizin derdine çare bulmak için bir şeyi icat etmeye çalışıyor, kimi zaman pandemiyle bir hastalık meydana geliyor onunla ilgili bir çare bulmaya çalışıyor. Deprem, afet oluyor, onunla ilgili bir çare bulmaya çalışıyorlar. Burada şunu anlamamız lazım. Aslında milletin, ülkemizin derdi neyse çocuklarımız, gençlerimiz o konuyla ilgili kafa yoruyor." diye konuştu.

Gençlere seslenerek "İnşallah her biriniz geleceğin Selçuk Bayraktarları, Aziz Sancarları olursunuz." diyen Gül, gençlere bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"Living Lab, Türkiye'ye inovasyon ve teknoloji merkezi olarak önder oldu"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da yarışmanın bu yıl 12'ncisini düzenlediklerini, "ortaokul", "lise", "üniversite ve yüksekokul" ile "akademisyen/öğretmen" kategorilerinde başarılı olanlara ödüllerini dağıttıklarını kaydetti.

Başakşehir Living Lab inovasyon ve teknoloji merkezine ilişkin konuşan Kartoğlu, "İnovasyon Merkezi Living Lab, kurulduğu tarih itibarıyla Türkiye'ye, inovasyon ve teknoloji merkezi olarak önder olmuş ve bugüne kadar da aslında o önderliğini devam ettirmiş bir kurum. Başakşehir Belediyemizin gerçekten gururu, ülkemizin de gururu." ifadesini kullandı.

Kartoğlu, merkezin bugüne kadar içinden birçok büyük şirket çıkardığını belirterek, "Gençlerimize her türlü imkanı vermeye hazırız. Yeter ki üretin. Neden içinizden yeni Selçuk Bayraktarlar çıkmasın? Neden içinizden yerli ve milli gurur duyduğumuz üretimleri yapan çocuklarımız çıkmasın? Her birinize güveniyorum, inanıyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

4 farklı kategoride ilk üçe giren projelere 2 milyon lira ödül verildi

Törende, konuşmaların ardından "ortaokul", "lise", "üniversite ve yüksekokul" ile "akademisyen/öğretmen" kategorilerinde dereceye giren projelere ödülleri takdim edildi.

"Ortaokul" kategorisinden "Akıllı Emar STP Tabanlı Koruma ve Kaplama Sistemi" projesi birinci, "Yapay Zeka Destekli Afet Sonrası Yapısal Hasar Analiz Sistemi" projesi ikinci, "Güvenli Yol Çantası" projesi üçüncü oldu.

"Lise" kategorisinde, "Parkinson Hastalarında Donma Fenomeni" projesi birincilik, "Yapay Zeka (YZ) Tabanlı Kardiyomegali Erken Tanı ve Otomatik Raporlama Sistemi" projesi ikincilik, "Çocuklar İçin Eğlenceli Kan Alma Seti (FUN-SET)" projesi üçüncülük elde etti.

"Üniversite ve yüksekokul" kategorisinde, "Astrosit" projesi birinciliğe, "HİST Endüstriyel Sağlık Ürünleri" projesi ikinciliğe, "Kartalgöz AI" projesi üçüncülüğe layık görüldü.

"Akademisyen/öğretmen" kategorisinde ise "Mamoscope" projesi birincilik, "Selekt AI" projesi ikincilik, "Arı sütü üretiminde teknoloji kullanımı, Larva Transfer Sistemi" projesi üçüncülük aldı.

Törende, 4 farklı kategoride ilk üçe girenlere toplamda 2 milyon lira para ödülü verildi.