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Başakşehir Kayaşehir'de Sokak Köpeği Namaz Kılanları Zor Anlar Yaşattı

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Başakşehir Kayaşehir'de geçtiğimiz sabah namaz vaktinde camiye giren bir sokak köpeği namaz kılan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar korkarak namazını bozarken bazıları köpeği çıkartmaya çalıştı. İlginç anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Başakşehir Kayaşehir'de geçtiğimiz sabah namaz vaktinde camiye giren bir sokak köpeği namaz kılan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar korkarak namazını bozarken bazıları köpeği çıkartmaya çalıştı. İlginç anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Başakşehir Kayaşehir'de bulunan Hayır Ortakları Camii'nde geçen gün sabah namazı vaktinde bir sokak köpeği açık bırakılan kapıdan içeriye girerek namaz kılan cemaatin önünde yatmak istedi. Bazı vatandaşlar korkarak namazını bozarken bazıları köpeği namaz kılınan alandan dışarıya çıkartmak istedi. İlginç anlar caminin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Başakşehir Kayaşehir Güncel Haberler

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