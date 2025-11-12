Başakşehir'de Zincirleme Kaza: 12 Yaralı

Vehbi DEMİR/ Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde yolcu minibüsünün de aralarında olduğu toplam 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle Esenyurt istikametinde yol trafiğe kapandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel