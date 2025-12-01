Başakşehir'de Plastik İmalathanesinde Yangın Çıktı

Başakşehir'de plastik üretilen bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki üç katlı plastik imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.