Başakşehir'de Nakliye Deposunda Yangın

Başakşehir'de, sanayi sitesindeki nakliye deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Depo Ardiyeciler Sanayi Sitesi'ndeki (DEPARKO) nakliye deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden itfaiye ekipleriyle takviye yapıldı.

Depoda başlayıp çevreye de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yanan depoda soğutma ve içerideki dumanın tahliyesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Depoda bulunan 8 kamyon, 2 tır ve bazı araçların zarar gördüğü öğrenildi.

"Depoların içinde olan kamyonlar vardı"

Olay yerinde inceleme yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, yangının saat 19.20 sıralarında başladığını, itfaiye ekiplerinin 6 dakika içerisinde olay yerine geldiğini, toplam 51 araç ile 127 personelle yangına müdahale edildiğini söyledi.

Yangının 2 bin 500 metrekarelik bir alanda çıktığını kaydeden Aslan, "Depoların içinde olan kamyonlar vardı. Hemen girişinde 2 de tırımız vardı. Toplamda 8 kamyon, 2 tır ve 4 forkliftimiz yanmış vaziyette. Burası, çeşitli hırdavat malzemeleri, çakmak, çakmak gazı, defter ve kağıt gibi malzemelerin bulunduğu depolama alanı gibi gözüküyor." dedi.

Aslan, yangında herhangi bir can kaybı olmadığını aktararak, "Bu tür yangınlarda içten içe de yanmalar olabiliyor. Dolayısıyla sabaha kadar burada görevli arkadaşlarımız burada kalacak. Yaralanan ve dumandan etkilenen yok. İtfaiye raporumuz çıkınca oradaki detaylar kamuoyuyla paylaşılacaktır." diye konuştu.

Öte yandan yangın, vatandaşların cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

Görüntülerde yangın esnasında patlama seslerinin gelmesi, alevlerin iş yerini ve çevresini sarması ve iş yerinden siyah dumanların yükselmesi yer aldı.