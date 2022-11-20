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İstanbul'un ortasında kuryeyi feci şekilde dövdü! Olayın nedeni akıllara zarar

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Başakşehir 17. Etap'ta motosikletli kurye yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsü tarafından hastanelik edilene kadar dövüldü.

Başakşehir'de motosikletli kurye ile bir araç sürücüsü yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Araç sürücüsü yere yatırdığı kuryeyi defalarca yumrukladı.

KURYEYİ DÖVDÜLER

Kaçan kurye parkta da dövüldü. Yaralı kurye için olay yerine ambulans çağrıldı. Kuryeyi hastanelik eden sürücü ise uzaklaştı. Olay çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Başakşehir Tragger 3. Sayfa Güncel Haberler

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